Sasso Marconi: quattro spettacoli di teatro/canzone portano in scena l’eredità di Giorgio Gaber

Sasso Marconi: quattro spettacoli di teatro/canzone portano in scena l’eredità di Giorgio...

Parte stasera, 22 aprile, l’edizione 2022 di “Siamo tutti Signor G!”, rassegna di teatro/canzone promossa dall’associazione culturale “Le Nuvole” con il patrocinio del Comune.

In una location ricca di storia e suggestioni come il settecentesco borgo di Colle Ameno, la rassegna propone quattro spettacoli che rappresentano altrettante declinazioni di un fare scenico che unisce narrazione e canto, azione teatrale e musica. Quattro spettacoli ispirati all’arte e all’eredità espressiva di Giorgio Gaber che, esplorando terreni musicali diversi – rock, country e canzone d’autore – condividono la comune appartenenza al background della musica popolare del secondo ‘900 e il carattere esemplare delle esperienze umane e artistiche dei loro protagonisti.

Si comincia questa sera con “Sugar man (l’uomo che visse due volte)”, un omaggio a Sixto Rodriguez e alla sua musica, divenuta negli anni ’80 simbolo della lotta contro l’apartheid. A ripercorrere la vicenda e interpretare i brani dell’autore di Cold fact saranno Andrea Vaccari (voce e chitarra), Luca Signorelli (chitarra, basso) e Fabio Franci (fisarmonica).

Si prosegue poi il 29 aprile con “Salviamo ‘sto paese”, concerto/tributo dei Flexus a Giorgio Gaber (un viaggio attraverso la produzione ultratrentennale del signor G), mentre sabato 14 maggio sarà la volta di “Nickajack la seconda vita di Johnny Cash”, atto unico per voci narranti e musiche, scritto da Mauro Eufrosini con la direzione musicale di Stefano Cantarelli: uno spettacolo che ripercorre la vicenda di uno dei grandi interpreti della musica country/rock a stelle e strisce.

“Siamo tutti Signor G!” si chiude il 21 maggio con “Big Three”, spettacolo in cui il trio formato da Silvia Testoni (voci, percussioni), Mauro Miceli (chitarra acustica) e Lucio Mazzi (basso, video-making) racconta l’universo musicale femminile presentando in chiave acustica brani noti e meno noti di cantautrici come Joni Mitchell, Tori Amos, Annie Lennox, Carole King, Mia Martini, Mina, Elisa…

Tutti gli spettacoli si svolgono nel Salone delle Decorazioni del borgo di Colle Ameno, a Pontecchio Marconi, con inizio alle ore 21.15.

Biglietto d’ingresso: 5 Euro – Info e prenotazioni: 339 2309012 (Le Nuvole)