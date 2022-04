Ultime dalla Pallacanestro Scandiano

Pubblicità





















Emil Gas impegnata in casa con Argenta nell’ultima d’andata della Poule Playout

Archiviata la sosta per le festività pasquali, l’Emil Gas torna in campo alle 21 nella quarta giornata di andata della Poule Playout per chiudere in maniera definitiva i giochi salvezza. Il primo posto, detenuto con 6 lunghezze sul terzetto composto da Grifo Imola, Rebasket e Bertinoro, è assolutamente saldo ma, dopo due blitz esterni consecutivi, la formazione di coach Spaggiari punta decisa al tris per tornare a sorridere davanti al pubblico amico, dove proprio con Bertinoro aveva rimendiato l’ultima sconfitta. Argenta, che in trasferta è 2-8, non reciterà di certo la parte della vittima sacrificale, per cui occorrerà grande concentrazione.

Serie B femminile

Il vittorioso colpo esterno di Senigallia, arrivato all’overtime dopo la solita prestazione collettiva di alto livello, ha messo in mostra ancora una volta il carattere della Pallacanestro Scandiano, che va a caccia di un’altra vittoria nella trasferta riminese con l’Happy Basket, recupero della prima giornata di ritorno. Portare a casa i due punti dalla palestra Carim non sarà una passeggiata, visto che le padrone di casa viaggiano a quasi 63 punti di media, concedendone invece 57. La sfida d’andata vide Fedolfi & C. imporsi 75-70.