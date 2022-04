Il Giacobazzi ritrovato non si vuole più fermare

Pubblicità





















Ritrovata la giusta rotta con i successi su Lions Amaranto e Imola, il Giacobazzi Modena non si vuole fermare e cerca il tris a Collegarola con Jesi. Allo stadio “Luciano Zanetti” i ragazzi di coach Rovina devono confermare i passi in avanti delle ultime uscite, in termini di qualità e cinismo, quello che troppe volte è mancato in stagione e che è costato tanti punti a capitan Michelini e compagni.

“Con Jesi sarà una partita tosta, dove dobbiamo provare a replicare la prestazione e il risultato di Imola. – commenta il mediano di mischia biancoverdeblù Andrea Cuoghi –. Ripartiamo da lì, da una partita nella quale siamo stati dominanti e concreti in fase di finalizzazione, senza cadere nella trappola di adattarci nell’avversario che è stato il principale problema della nostra stagione. Domenica dovremo fare lo stesso, seguire la nostra strategia e condurre il match, per conquistare altri cinque punti. Nelle ultime partite si sono visti i progressi anche in fase di finalizzazione: ora non siamo solo una squadra brava a costruire le azioni, ma abbiamo imparato a chiuderle, siamo diventati più determinati e questo è frutto del lavoro fatto in settimana”.

Titolare in mediana dal suo rientro al Modena, per Cuoghi questa è stata una stagione da ricordare tra Parma, Collegarola e l’azzurro: “Indossare la maglia della Nazionale nel Sei Nazioni Under 20 è stata un’emozione unica, un sogno che si è avverato, ancora più speciale dopo gli infortuni che quest’anno mi hanno limitato. La speranza è che sia solo un punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi, intanto mi sto godendo questi anni e sono contento di averli condivisi col Modena Rugby che è e rimane la mia casa”.

Sono questi i convocati di coach Andrea Rovina: Assandri, Bellei, Carta, Cojocari, Covi, Cuoghi, Esposito, Flammia, Flores, Guidetti, Kubler, Mariani, Michelini, Morelli, Operoso, Ori, Orlandi, Petti, Pilati, Rizzi, Rossetto, Venturelli L. Arbitra Carmine Marrazzo, calcio d’inizio alle 15.30.

Serie B (girone 2), 17° turno: Rugby Parma-Highlanders Formigine, Florentia-Livorno, Lions Amaranto-Imola, Giacobazzi Modena-Rugby Jesi. Riposano: Rugby Roma, Cus Siena.

Classifica: Rugby Parma 51, Florentia 49, Rugby Roma, Livorno 47, Lions Amaranto 35, Giacobazzi Modena 32, Cus Siena 25, Highlanders Formigine 14, Jesi 8, Imola -1.