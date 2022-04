Zelensky “La guerra può essere fermata solo da chi l’ha iniziata”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda i negoziati insisto fin dall’inizio di farli con i vertici della Federazione Russa, perchè penso che i mediatori non possano avere l’effetto desiderato. Questa guerra può essere fermata solo da chi l’ha iniziata. Io vorrei mettere fine alla guerra, c’è la via diplomatica e la via militare e una persona sana di mente sceglie quella diplomatica per porre fine a centinaia di migliaia di vittime. I nostri partner, sia europei che Oltreoceano vedono quello che dice la Russia, cioè che l’Ucraina non vuole i negoziati, e tutti vedono che non è vero. Noi abbiamo la fiducia dei nostri partner, mentre nessuno si fida della Russia. Russia e fiducia sono contrari e non dei sinonimi”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un confronto con la stampa estera.

“Io non ho paura, la mia famiglia ha paura per essere sincero. Io non ho il diritto di aver paura perchè il nostro popolo ha dimostrato di non aver paura di niente. Se pensate che tema per la vita in occasione di un incontro con Putin, dico di no. Un leader sano di mente e normale non ha diritto di avere paura quando si combatte per la propria indipendenza”, ha aggiunto.

