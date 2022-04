Bologna e Udinese pareggiano 2-2 al Dall’Ara

BOLOGNA (ITALPRESS) – Finisce 2-2 lo scontro andato in scena al Dall’Ara tra Bologna e Udinese. Partenza decisa dell’undici di casa che, al 6′ regala vantaggio ed esultanza ai tifosi. Sprint di De Silvestri a vantaggio di Svanberg che, preciso, serve alla perfezione Hickey; il nazionale scozzese calcia col sinistro e il pallone, in carambola vincente, finisce prima sul palo e poi in fondo alla rete per l’1-0. Incassato lo svantaggio, i friulani non si scoraggiano e provano immediatamente a riorganizzarsi. Al 21′, Success innesca Molina che davanti a Bardi si lascia ipnotizzare dall’estremo bolognese. I bianconeri avvertono il momento di difficoltà degli avversari e, al 25′, Success premia l’inserimento in area di Udogie che di esterno batte Bardi e segna il gol dell’1-1 che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa l’Udinese manda in apnea gli avversari. Dopo nemmeno un minuto di gioco, Success innesca sulla sinistra Deulofeu; l’ex Barca crossa alto per il centravanti nigeriano che, addomesticato il pallone, calcia in porta di sinistro e batte Bardi per il vantaggio dei friulani. Il ritmo della gara non accenna a diminuire e il Bologna, al 59′, risponde all’offensiva della squadra di Cioffi trovando ancora una volta la via del gol: slalom vincente sulla destra di Orsolini e cross rasoterra per Sansone che, a porta sguarnita, non deve far altro che appoggiare il pallone in rete. Sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa si riversano in attacco alla ricerca del gol del vantaggio che non arriva e il match si chiude sul 2-2.

