Casalgrande, ridotti gli spazi destinati alle nuove costruzioni

Pubblicità





















Lo scorso 22 aprile si è celebrato l’Earth Day, Giornata della Terra: un momento di approfondimento, a livello globale, sulle tematiche ambientali. L’assessorato all’Ambiente ha colto l’occasione per fare il punto della situazione delle attività a salvaguardia e promozione dell’ambiente.

“Le recenti notizie uscite sui dati di inquinamento dell’aria relative al nostro territorio – comunica l’assessorato – devono farci riflettere maggiormente sull’importanza della tutela e del rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Casalgrande sta lavorando per l’incremento delle aree verdi e guarda con attenzione a tutti i nuovi interventi edilizi e alle nuove urbanizzazioni al fine di puntare sempre di più al riutilizzo e alla riqualificazione di immobili ed aree già esistenti e comunque prevedendo sempre più mitigazioni nell’ambito di nuovi interventi”.

“Fra i progetti più significativi si è appena conclusa la piantumazione di oltre 150 piante nell’area di 2000 metri quadri situata al fianco di via Berlinguer, un terreno destinato a bosco urbano che diventerà un polmone verde per l’abitato del centro. Tra questo intervento ed altri, sono stati sottratti all’edificabilità oltre 5mila metri quadri di superficie comunale dall’inizio del mandato.

Altri interventi importanti in programma sono quelli relativi all’incentivazione della mobilità dolce: in particolare saranno perfezionati diversi collegamenti ciclopedonali su tutto il comune ad incrementare il reticolato di ciclabili già presenti. Stanno procedendo a pieno ritmo i lavori per la riqualificazione delle stazioni della linea Reggio – Sassuolo su tutto il comune unitamente all’elettrificazione di tutta la linea che consentirà la sostituzione degli attuali treni a gasolio con mezzi elettrici a bassissimo impatto ambientale.

Anche negli interventi di edilizia pubblica sarà posto l’accento sulla sostenibilità delle strutture e sull’efficienza energetica in modo da salvaguardare l’ambiente raggiungendo un adeguato livello di indipendenza energetica. Ne è un esempio la nuova Casa di Riposo di Casalgrande Alto e lo sarà la l’area sportiva di Salvaterra successivamente alla riqualificazione, progetto finanziato per 500mila euro dal PNRR.