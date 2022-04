Incidente fatale a Giandeto di Casina: interviene la Polizia dell’Unione

Pubblicità





















Oggi attorno alle 17, lungo la comunale a Giandeto di Casina, si è verificato un incidente stradale dall’esito fatale per un automobilista 92enne. L’auto condotta dall’anziano, una utilitaria Hyundai, è uscita di strada e ha finito la sua corsa contro una pianta. Immediati i soccorsi: sono arrivati sul posto mezzi della Croce Rossa di Casina ed è stato anche attivato l’elisoccorso ma per l’anziano non c’era nulla da fare: non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore prima di uscire di strada. L’impatto con la pianta, infatti, non è avvenuto a velocità elevata. Intervenute anche due pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Appennino, e i Vigili del Fuoco da Reggio Emilia. La vittima – C.G. le iniziali – era residente a Casina.