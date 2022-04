Pubblicità





















La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8.30 di giovedì 28 aprile sul ponte sul

Tresinaro della Sp 51, in comune di Rubiera, si viaggerà a senso unico alternato regolato da

semaforo, con limitazione della velocità a 30 km/ora, per consentire lo svolgimento in

sicurezza di un intervento di manutenzione straordinaria.