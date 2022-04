Alexander Gadjiev con l’orchestra Rai diretta da Fabio Luisi a Modena

Pubblicità





















È balzato agli onori delle cronache per essersi classificato secondo all’ultima edizione del celebre Concorso Chopin di Varsavia il pianista italo-sloveno Alexander Gadjiev, che giovedì 28 aprile alle 20.30 debutta con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Il concerto, in programma all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, è trasmesso in diretta su Radio3, in live streaming sul portale di Rai Cultura, ed è replicato venerdì 29 aprile alle 20. Ulteriore replica il giorno seguente, sabato 30 aprile alle 20.30, al Teatro Pavarotti-Freni di Modena.

Il pianista goriziano al Concorso Chopin si è aggiudicato anche il “Premio speciale Krystian Zimerman” per la miglior esecuzione di una Sonata. Precedentemente ha vinto il Concorso di Hamamatsu, in Giappone nel 2015, il Montecarlo “World Piano Masters” nel 2018 e il Concorso Internazionale di Sydney nel 2021. È stato inoltre nominato BBC New Generation Artist per l’anno 2019-2021 e Ambasciatore di Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025.

Con l’Orchestra Rai interpreta il Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra op. 21 di Fryderyk Chopin, che gli è valso il premio al Concorso di Varsavia, una delle più antiche competizioni musicali, fondata nel 1927, che ha laureato pianisti come Maurizio Pollini, Martha Argerich e Krystian Zimerman.

«Il Secondo è il Concerto di Chopin che da sempre sento più vicino – dice Alexander Gadjiev – perché ha una poetica più interiore e sfaccettata. È ricchissimo di opportunità espressive, garantite da una gamma molto ampia di dettagli. È un lavoro giovanile, scritto da uno Chopin non ancora ventenne, ma è anche un’opera colma di grandi intuizioni e costruita con una salda conoscenza contrappuntistica».

Sul podio torna per la seconda settimana consecutiva il Direttore emerito dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Fabio Luisi, che ricopre prestigiosi incarichi presso l’Orchestra della Radio Danese, la Dallas Symphony Orchestra e che dal settembre 2022 sarà anche Direttore principale della NHK Symphony Orchestra di Tokyo.

Nella seconda parte della serata Luisi propone la Fantasia sinfonica in sol maggiore op. 16 Aus Italien di Richard Strauss. Scritta nell’estate del 1886, durante un primo viaggio nel Sud dell’Italia del compositore tedesco, fu poi completata a Monaco di Baviera. Aus Italien (Dall’Italia) segna l’esordio di Strauss nel genere della musica a programma, e già l’orchestrazione ne mette in mostra il talento che poi sfocerà nel poema sinfonico Don Juan, composto due anni dopo. L’intento dell’autore è quello di creare una sinfonia vicina alle forme classiche ma che rimandi a temi extramusicali, e ricorda la Symphonie Fantasique di Berlioz, che Fabio Luisi ha recentemente interpretato in occasione del Concerto d’inaugurazione della Stagione 2021/2022 dell’Orchestra Rai. Nell’ultimo movimento, Vita popolare napoletana, Strauss inserisce la celebre canzone popolare Funiculì-Funiculà, il cui utilizzo fu contestato dalla critica e obbligò il compositore a pagare i diritti all’autore del brano Luigi Denza.

I biglietti per i concerti torinesi del 28 e 29 aprile, da 10 a 25 euro, sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino. Il pubblico in sala sarà accolto nel rispetto delle più recenti norme per il contenimento della pandemia.