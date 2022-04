Confindustria E-R: Fiorini (Lega), buon lavoro al neo presidente Sassi

Pubblicità





















“Un sentito ringraziamento a Pietro Ferrari per il lavoro svolto in questi anni, in bocca al lupo all’amica e neo presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Annalisa Sassi. In occasione della celebrazione del 50° anniversario della sua fondazione, organizzata all’Opificio Golinelli di Bologna, proficuo incontro con gli imprenditori del nostro territorio.

Un momento importante di riflessione non solo su radici e valori, ma anche sulle emergenze attuali, sfide e prospettive dell’industria emiliano-romagnola: tenuta del sistema sociale ed economico, l’importanza della cultura del lavoro, delle filiere e il riconoscimento delle competenze sono temi fondamentali sui quali la Lega è impegnata in Parlamento e in sede di Governo per dare risposte concrete”.

Così la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive.