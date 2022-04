Fotovoltaico a Formigine: 12 impianti pubblici da più di 100mila KWh

Pubblicità





















La differenziazione delle fonti energetiche è attualmente – anche in virtù dei recenti sviluppi internazionali sui costi dell’energia – un tema sul quale il Comune di Formigine intende lavorare.

“L’Agenda ONU 2030 ci sprona a darci obiettivi in linea con il programma d’azione per lo sviluppo sostenibile – afferma l’Amministrazione comunale – In particolare, rispetto al goal numero 7 relativo all’energia pulita e accessibile, si lavora anche sulla produzione di energia elettrica da fotovoltaico”.

Sono attualmente installati in strutture pubbliche afferenti al Comune di Formigine e alla Formigine Patrimonio 12 impianti fotovoltaici: palazzetto dello sport, sede comunale, casa della musica, scuola Palmieri, canile di Magreta, nuove scuole Carducci, scuola Don Milani, asilo Momo e centro del riuso di Casinalbo, scuola materna Malaguzzi, scuola materna Neri, palestra di Corlo per un totale di 187,14 kWp. Per otto di questi impianti, in virtù della presenza del contatore di produzione, è possibile contabilizzare anche la produzione, che nel 2021 è corrisposta ad un totale di 112.489 KWh.

Rispetto alla potenza elettrica sull’intero territorio comunale, generata anche da impianti privati, ammonta a 830 kW l’aumento negli ultimi cinque anni. Ma l’obiettivo è quello di aumentare il numero di impianti, la potenza installata, oltre ad ammodernare gli impianti esistenti.