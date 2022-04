Reggio ospita la 52ma Assemblea annuale dei soci di Avis Emilia-Romagna

Pubblicità





















Domani, sabato 30 aprile, l’Assemblea annuale dei soci di Avis Regionale Emilia-Romagna farà tappa a Reggio Emilia.

Sarà l’occasione per far conoscere ai delegati di tutta la nostra Regione la prestigiosa cornice del Centro Internazionale Loris Malaguzzi, fiore all’occhiello della nostra comunità e cuore dell’educazione e della cultura reggiana nel mondo, che ospiterà la 52ª Assemblea Regionale degli Associati dal titolo “Orizzonte AVIS: sfide, obiettivi e priorità per il futuro associativo”.

A Reggio Emilia convergeranno 120 delegati in rappresentanza di 307 Avis comunali e di 148.000 donatori che nell’ultimo anno hanno donato ben 262.000 unità di sangue e dei suoi emocomponenti.