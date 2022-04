Modena: arrestato dai Carabinieri con 12 dosi di cocaina

Pubblicità





















Nel corso della nottata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La pattuglia, nel vigilare la Zona Musicisti della città, si sono imbattuti in un’autovettura, il cui passeggero, alla vista dei Carabinieri, è uscito dall’auto dandosi alla fuga. Dopo un inseguimento a piedi, l’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di 12 dosi di cocaina. Non appena raggiunto dai militari, quale ulteriore tentativo di evitare il controllo, la persona ha iniziato a spingerli e a colpirli con calci allo scopo di guadagnarsi la fuga, venendo tuttavia definitivamente fermato e tratto in arresto. Questa mattina la persona, destinataria anche di un provvedimento per l’espiazione di una pena detentiva, verrà condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.