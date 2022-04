Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Bassa modenese il 20 maggio

Pubblicità





















Il Presidente Bonaccini ha annunciato la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il prossimo 20 maggio. «Accogliamo con infinito piacere l’annuncio che il Presidente Sergio Mattarella sarà nella Bassa modenese. Siamo pronti ad accogliere la più alta carica dello Stato, per mettere in mostra quanto la laboriosità degli emiliani ha permesso. Cittadini, imprenditori e amministratori di ieri e di oggi si sono posti come obiettivo di riportare la Bassa modenese ai livelli di qualità e vivibilità che caratterizzavano questi territori prima del terremoto.

Tra Panaro e Secchia si contribuisce alla produzione del PIL italiano con due punti percentuali; dobbiamo ricordarcelo, sempre. E l’arrivo del Presidente Mattarella è la dimostrazione che il nostro è un territorio di assoluto rilievo, che ha saputo rialzarsi grazie alla tenacia e alla determinazione di tutti.

C’è ancora molto da fare, ma la presenza del Presidente Mattarella è una spinta a percorrere a testa bassa quell’ultimo miglio, come dice il Presidente Bonaccini, che ci vede impegnati a ricostruire il patrimonio immobiliare di qualità che costituisce l’ossatura della socialità delle nostre terre, dei nostri paesi» così il Presidente dell’Unione comunale Alberto Calciolari.