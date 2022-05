Coppia reggiana truffata nell’acquisto online di un robot da cucina. Denunciati due pugliesi

Pubblicità





















Uno ha curato l’inserzione e i contatti con l’acquirente, arrivando a spacciarsi per militare dell’esercito per rassicurare la controparte, l’altro invece ha incassato il corrispettivo accreditatogli sulla sua postepay relativo all’acquisto di un robot da cucina Bimby al prezzo di 650 euro che però non è mai stato consegnato. I due presunti truffatori pugliesi sono stati però identificata dai carabinieri della stazione di Villa Minozzo a cui le vittima, due coniugi del paese, si sono rivolti denunciando il raggiro. Con l’accusa di concorso in truffa i militari reggiani hanno quindi denunciato alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 47enne e un 61enne, entrambi della provincia di Taranto.