Ieri poco prima delle 20, a Castelfranco Emilia, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla via Emilia Est per un incendio nel sottotetto di un fabbricato adiacente un hotel. L’edificio è adibito ad alloggio e servizio per i gestori dell’albergo. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato danni alle strutture portanti e ai piani sottostanti. I locali dell’albergo non sono stati coinvolti. Nessun ferito. Cause in corso di accertamento.