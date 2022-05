Cordoglio in città per la scomparsa di Paolo Morandi. Il ricordo del Sindaco

Cordoglio in città per la scomparsa di Paolo Morandi. Il ricordo del...

Unanime cordoglio a Sassuolo per la scomparsa di Paolo Morandi, 83 anni. Conosciutissimo in città, per diversi anni presidente della sezione sassolese dei Veterani dello Sport, Morandi aveva svolto per tantissimi anni l’attività di funzionario ceramico, senza mai separarla dalla ‘passionaccia’ per l’atletica leggera. E’ stato campione italiano M70 e M75 di lascio del disco, oltre che campione italiano Veterani.

Lascia la moglie Marina, i figli Davide, Daniele, Simone e Sara. Domani alle 18.30 in San Giorgio il rosario di suffragio, giovedì alle 10,30 le esequie.

“Una grinta ed una determinazione che ha sempre saputo dimostrare con il sorriso sulle labbra, con un amore per lo sport, per l’atletica in particolare, tale da fargli raggiungere grandi traguardi ed obiettivi importanti per tutta la città”.

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, ricorda Paolo Morandi, per tanti anni presidente della sezione sassolese dei Veterani dello Sport, scomparso oggi all’età di 83 anni.

“Alla moglie Marina – prosegue il Sindaco – ai figli ed alla sua grande famiglia, ma anche ai tanti amici che lascia in città vanno le più sentite condoglianze a nome mia, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Sassuolo”.