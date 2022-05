Gd Sassuolo, sabato 7 maggio un incontro per parlare di rifugiati e immigrazione

Pubblicità





















‘Non esistono vite di serie B, immagini e parole di rifugiati dall’Europa al Mediterraneo’, è il titolo dell’incontro previsto sabato 7 maggio alle 20.30 al Temple Theater di Sassuolo in via Largo Bezzi 4. Ospiti della serata, organizzata dai Giovani democratici del Distretto Ceramico, saranno Annalisa Vandelli, fotoreporter di Sassuolo, la giornalista freelance Alice Benatti, e la fotoreporter Samar Zaoui.

“Davanti a tragedie umanitarie come quelle che stanno accadendo l’errore più grande è alimentare un dibattito pubblico diviso in tifoserie tossiche – afferma il coordinatore Gd Distretto Ceramico Filippo Simeone -. Le guerre, le carestie, le siccità sono all’ordine del giorno, anche se non ci toccano direttamente. Da ogni parte del mondo milioni di persone scappano dalle proprie case per cercare un futuro migliore per sé e per i propri figli. Sembrano discorsi lontani dal nostro quotidiano, ma con l’avvento della guerra in Ucraina molti hanno capito che invece così non è. Come gli ucraini tanti altri sono stati accolti in Italia, ma parte della politica ha bollato con l’appellativo di ‘veri migranti’ e ‘falsi migranti’ persone che derivano da zone geografiche differenti, ma che in fondo scappano per le stesse motivazioni. Noi, invece, crediamo che ogni vita vada accolta e compresa, perché siamo parte di un’unica razza, quella umana. Gli show in televisione sono creati ad hoc per fare audience – continua Simeone -, ciò rischia di mettere in secondo piano la tragedia di migliaia e migliaia di persone. Abbiamo chiamato, quindi, tre fotoreporter e giornaliste che sono state in teatri di guerra e in zone di soccorso verso i rifugiati, così da avere immagini e parole dirette raccolte sul campo.

Saranno con noi Annalisa Vandelli, importante e stimata fotoreporter sassolese, Alice Benatti, giornalista freelance, e Samar Zaoui, fotoreporter. Queste ultime due di ritorno da una spedizione umanitaria in Polonia per la prima accoglienza dei migranti ucraini.

Speriamo che questo evento di restituzione di verità possa essere la base per un dialogo con il pubblico e per far aprire gli occhi, perché ‘Non esistono vite di serie B’”.

Annalisa Vandelli è una scrittrice e fotoreporter di fama internazionale. I suoi lavori sono pubblicati sulle più importanti testate giornalistiche e TV italiane. Ha scritto spettacoli teatrali e pubblicato una dozzina di libri (alcuni tradotti in inglese e spagnolo). Insegna Fotogiornalismo all’Università di Roma 3. Le sue mostre sono state allestite in sedi d’eccellenza in Italia e all’estero.

Alice Benatti è giornalista freelance e attivista per i diritti umani. È volontaria di Iroko, associazione di cooperazione internazionale impegnata in Benin. Di recente ha raccontato live sui social una missione umanitaria nella città polacca di Przemyls, al confine con l’Ucraina.

Samar Zaoui reporter, classe ‘98, laureata in filosofia e storia presso Università di Modena. Attualmente segue un progetto nella zona turca da Siirt a Gaziantep e continua il suo progetto personale a lungo termine nel sud della Tunisia, toccando i temi generazionali, ed economico-sociali; ed in particolare il tema migratorio che l’ha condotta in diverse zone mediterranee ed europee.