La Pigotta Unicef ai bambini e alle bambine ricoverati in Ospedale per aiutare i bambini colpiti dalla guerra

La Pigotta Unicef ai bambini e alle bambine ricoverati in Ospedale per...

Torna oggi l’appuntamento con le Pigotte in degenza pediatrica, una tradizione UNICEF ormai pluriennale che, dopo la parentesi novembrina dello scorso anno causa pandemia, ritorna a maggio nella settimana della Festa della Mamma, per ricordare la ratifica del trattato ONU che è stato recepito in ben 196 Stati.

La consegna è avvenuta stamattina all’esterno del Policlinico. La delegazione di UNICEF era composta da Fiorella Balli, Meris Garuti, Benedetta Petocchi, Marica Porelli. Con loro Franca Bassoli Presidente Zona Soci di Coop Alleanza 3.0 Giovanna Vignoli, Presidente dell’Associazione C.I.D., Curare il Dolore Onlus. Ad accogliere la delegazione di UNICEF, il prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno – Infantile, le maestre dello Spazio Incontro del Comune di Modena Ivana Carri e Francesca Prampolini, insieme a quelle della Scuola Primaria Ospedaliera “Giacomo Grossi” Francesca Caterino e Caterina Mandelli.

“Anche quest’anno, nonostante questa pandemia, UNICEF ha voluto comunque far arrivare loro il dono della caratteristica bambola – ha ricordato il prof. Lorenzo Iughetti – e Questo dono vuole ricordare quanto sono importanti i diritti al gioco dei bambini, anche in situazioni difficili, come quella che stiamo vivendo”.

La donazione di una Pigotta rientra in una lunga e proficua collaborazione tra UNICEF, la Pediatria, l’Onco-Ematologia Pediatrica e la Chirurgia Pediatrica, che di nuovo si ripete nel mese di maggio, mese dedicato a tutte le mamme.

“L’anno particolare che viviamo – ha spiegato la prof.ssa Fiorella Balli di UNICEF – ancora colpiti dalla pandemia, con la terribile parola “guerra” che stiamo riscoprendo così vicina a noi, con la sofferenza dei soggetti più deboli ed in particolare dei bambini, ci rende ancora più sensibili alla sofferenza dei piccoli”. Le Pigotte, che verranno donate, sono le classiche bambole di pezza confezionate da volontarie, che dal 1988 sono diventate un simbolo per le campagne di raccolta fondi promosse dall’UNICEF. “Ringraziamo Coop Alleanza 3.0 e l’Associazione C.I.D., Curare il Dolore Onlus, costantemente vicine a UNICEF in questa manifestazione”.

Adottando una Pigotta si ha modo di finanziare l’attività di Unicef in favore dei bambini martoriati dalle guerre in particolare nella Siria e nell’Ucraina. Regalando la bambola UNICEF ai bimbi malati si vuole donare loro un sorriso e associarlo al sorriso di bambini di altri paesi meno fortunati del nostro.