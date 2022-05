Pubblicità





















Nuvolosità irregolare a tratti intensa con rovesci sparsi dalla tarda mattinata a partire dai settori appenninici, in estensione nel pomeriggio alle pianure centro-occidentali; schiarite dalla sera. Temperature minime in lieve aumento attorno a 12/14 gradi, massime stazionarie comprese tra 19 e 24 gradi. Venti deboli in prevalenza meridionali. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)