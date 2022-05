Sabato conferenza di Luca Silingardi dedicata a “Gli antichi Palazzi di Sassuolo”

Pubblicità





















Per i “Pomeriggi d’arte e cultura” sabato 7 maggio 2022 conferenza a cura di Luca Silingardi dedicata a “Gli antichi Palazzi di Sassuolo”. L’appuntamento con la conferenza a partecipazione gratuita è per le 16:00 presso la Sala Biasin di via Rocca 20.

Attraverso un ricco repertorio di immagini, d’epoca e non, disegni e documenti d’archivio, si “passeggerà” idealmente – stando però comodamente seduti in Sala Biasin – nelle strade e nelle piazze su cui sono (o erano…) i palazzi storici sassolesi, “entrando” attraverso i loro portoni per scoprine le eleganti decorazioni o l’impianto dei contenuti ma raffinati giardini. Una conferenza, condotta dallo storico dell’arte Luca Silingardi, alla scoperta di un altro importante pezzo del ricco patrimonio storico e artistico della nostra città. Vi aspettiamo…

La conferenza è gratuita con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza della sala. Non è più necessario il Green-Pass ma è ancora obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.