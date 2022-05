Sono 148 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 2 maggio, negli ospedali modenesi

Pubblicità





















Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 2 maggio, per la provincia di Modena è di 220.650 (erano 215.698 lo scorso 26 aprile). Al 2 maggio in provincia di Modena sono accertati 6.747 (erano 6.832 il 26 aprile, -1%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 2 maggio sono 148 (erano 147 il 26 aprile, +1%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 85 pazienti covid positivi in AOU, 19 all’Ospedale di Sassuolo e 44 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 2 maggio sono in isolamento 6.599 (erano 6.685 il 26 aprile, -1%) persone covid positive.

Vaccinazioni anti-Covid

Al 1° maggio sono state somministrate complessivamente 1.663.699 dosi di vaccino, di cui 598.268 prime dosi, 568.239 seconde dosi, 482.210 dosi addizionali e primi richiami (booster), 11.715 secondi richiami (second booster).