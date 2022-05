Rio Saliceto si prepara alla tariffa puntuale

Pubblicità





















Il Comune di Rio Saliceto, a seguito all’approvazione del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti, ha da tempo avviato un percorso che, gradualmente, ha portato oltre 6.000 abitanti a praticare la raccolta “porta a porta”. Grazie all’impegno di tutti, il dato di raccolta differenziata continua a migliorare e attualmente si attesta circa all’ 80% con una forte riduzione della quantità di rifiuti differenziati prodotti. L’obiettivo di adesso è andare oltre, verso percentuali ancora maggiori, ed uno degli strumenti per riciclare il più possibile e ridurre ancora di più i rifiuti da avviare a smaltimento è la Tariffazione Puntuale, che il Comune di Rio Saliceto ha recentemente approvato.

Dal 1 luglio 2022 debutta pertanto la Tariffa Puntuale, il nuovo sistema di misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato prodotto dalle singole utenze e di calcolo della tariffa a carico di queste: per la prima volta a Rio Saliceto una parte della tariffa (la cosiddetta quota variabile) verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza (domestica e non domestica).

Per meglio far comprendere la novità, il Comune, in collaborazione con Iren, ha predisposto un pieghevole che è in arrivo nelle case dei cittadini tramite gli informatori, attivi da Lunedì 9 maggio, che visiteranno gli utenti per recapitare il materiale necessario (bidoni dotati di microchip e opuscoli informativi) per la tariffazione puntuale: è stato fissato un numero minimo annuale di esposizioni del contenitore grigio, che – se rispettato – consente il massimo risparmio; le esposizioni eccedenti verranno invece addebitate sulla Tari dell’anno successivo. È consigliabile pertanto esporre il contenitore quando è pieno e attenersi alle indicazioni riportate anche sul materiale informativo.

Per informazioni, richieste e segnalazioni è possibile rivolgersi ad Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al NUMERO VERDE 800 969696, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00 oppure inviando una mail a servizioclientitari@gruppoiren.it