Bilancio del Comune di Reggio Emilia. Le proposte Lapam Confartigianato su imposte locali, commercio di vicinato e abusivismo

Alla vigilia della discussione del bilancio del comune di Reggio Emilia per il triennio 2022/2024, Lapam in collaborazione con i suoi associati ha analizzato la situazione del territorio. Il Presidente di Reggio Emilia Guido Gasparini ha sottolineato come l’influenza della pandemia e delle tensioni geopolitiche si estenderanno anche sui prossimi anni: è quindi fondamentale coinvolgere le imprese nell’elaborazione delle politiche pubbliche per aiutarle a sopportare il peso dell’emergenza. Lapam, infatti, si aspetta che nasca un dialogo vero e una riflessione politica profonda per trovare soluzioni efficaci: l’associazione ha quindi elaborato alcuni suggerimenti e richieste per superare una crisi economica e sociale senza precedenti.

“Partiamo dalle tasse e imposte locali – sottolinea Gasparini – a nostro avviso è fondamentale rendere più efficiente il sistema di riscossione locale con una razionalizzazione della spesa corrente. Si auspicano una generale riduzione della pressione fiscale e sgravi mirati per le imprese in difficoltà. In particolare, in materia di Tari andrebbe accelerato il processo di riequilibrio della suddivisione del carico tributario tra utenze domestiche e non, con norme univoche a livello nazionale. Inoltre, è necessario porre maggiore attenzione rispetto ai vari settori specifici, in particolare a quelli che trattano rifiuti non riciclabili e alla questione dell’accesso delle imprese artigiane alle isole ecologiche. Rispetto all’Imu, Lapam richiede l’esclusione dalla tassazione degli immobili strumentali all’attività d’impresa, mentre in tema di pubblicità si richiede uno sforzo per un regolamento provinciale per eliminare discrezionalità e interpretazione delle varie norme”. Infine, sostenendo la necessità di eliminare la Tosap e la tassa di soggiorno per l’anno 2022 a causa della situazione epidemiologica, Lapam richiede alle varie amministrazioni locali di unirsi in un generale processo di semplificazione delle norme e delle tasse, mantra tanto ripetuto negli anni, ma che non ha ancora mai trovato soluzioni concrete.

La pandemia ha sicuramente avuto un impatto deleterio sui negozi di vicinato, a cui si è aggiunto il cambiamento del mercato e l’emergere di un consumatore sempre più esigente, informato e attratto dal commercio online. Molti esercenti sono stati costretti a chiudere e i centri urbani si stanno lentamente svuotando con problemi sociali e di sicurezza. Secondo Lapam Reggio Emilia, quindi, andrebbe ripensata una nuova visione della città, che parta dalla politica e che oltre ai cittadini coinvolga commercianti, pubblici esercizi, artigiani, liberi professionisti, piccole industrie e servizi.

Gasparini interviene anche sul tema dell’abusivismo: “Il fenomeno è molto diffuso nella nostra provincia, rappresenta un danno per le imprese regolari, un rischio per i consumatori e un problema per lo Stato. Per questo, Lapam chiede che le istituzioni rinnovino il loro impegno concreto nella lotta all’abusivismo per dare nuova vita a imprese e comunità. Auspichiamo – conclude il presidente Lapam Reggio Emilia – che queste proposte vegano accolte dagli amministratori locali nell’ottica di una fondamentale sinergia tra privato e pubblico per rilanciare l’economia e la società del nostro territorio”.