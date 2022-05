Superbonus 110% anche per l’edilizia residenziale pubblica

Pubblicità





















Il Consiglio comunale nella seduta del 27 aprile ha approvato due delibere – presentate dal vicesindaco Luca De Paoli e dall’assessore al bilancio Matteo Cavalieri – che danno via libera a un rilevante intervento sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica del comune: si tratta di lavori di efficientamento energetico che coinvolgeranno tre palazzine per un totale di 36 alloggi, in via Parri e via Gramsci, con manutenzione straordinaria e miglioramento degli edifici.

Questa iniziativa viene effettuata in convenzione con Acer, e sfrutta le possibilità offerte dalla normativa di poter spendere delle risorse con detrazione fiscale nella misura del 110%. Il costo dell’intervento è stimato in 1.240.000 euro che andranno in detrazione, oltre a spese non detraibili, ma necessarie, quantificate in 180.000 euro che sono stati resi disponibili con una delibera di variazione di bilancio.

Dunque una quota importante di alloggi, 36 su 220, sarò oggetto di risanamento energetico in un’ottica di valorizzazione del patrimonio pubblico che sta caratterizzando gli atti amministrativi del comune: da ricordare anche il progetto di housing sociale con la riqualificazione di una palazzina in via Turati basato su interventi di carattere ambientale con risparmio energetico, miglioramento generale della qualità abitativa e razionalizzazione degli spazi, abitazioni per utenza disabile e spazi comuni, il progetto di riorganizzazione complessiva del quartiere di palazzine Erp di via Matteotti, via Amendola e via Turati destinato a recuperare verde pubblico e migliorare la qualità degli spazi comuni, mentre procedono i lavori di rifacimento della palazzina ERP di via Amendola, con 12 alloggi che saranno consegnati a breve.

(nelle foto: il sopralluogo nel cantiere in via Amendola della settimana scorsa della Sindaca Gottardi, con gli assessori Gurgone e Cavalieri insieme a Marco Bertuzzi e Raffaella Pannuti, Presidente e Vice Presidente Acer)