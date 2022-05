Mirandola, bonus bollette luce e gas 2022: a chi spetta e come richiederlo

Pubblicità





















L’Amministrazione Comunale del Sindaco Alberto Greco fa sapere che dal 1° Aprile 2022, con il decreto-legge n.17 del 01/03/2022, la soglia ISEE per poter accedere al bonus bollette di luce e gas è salita a 12.000 euro: per inoltrare la richiesta sarà necessario compilare il modello ISEE e, nel caso il valore dovesse risultare uguale o inferiore a 12.000 euro, il bonus bollette entrerebbe in vigore in automatico per tutto l’anno solare 2022. Con il Decreto Aiuti, approvato il 2 Maggio dal Consiglio dei Ministri, l’erogazione del bonus bollette per luce e gas è stata estesa al terzo trimestre dell’anno.

Il bonus sarà attuato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con valenza retroattiva e dunque esteso anche per chi – sino ad ora – non avesse ancora presentato il proprio modello l’ISEE: eventuali pagamenti di importi eccedenti verranno automaticamente compensati nelle fatture successive, una volta presentata la regolare documentazione richiesta.