Cavendish vince in volata la 3^ tappa, Van der Poel resta in rosa

BALATONFURED (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Mark Cavendish vince la terza tappa del Giro d’Italia 2022, da Kaposvàr a Balatonfured, di 201 chilometri. L’ultima frazione ungherese vede trionfare il corridore britannico della Quick-Step Alpha Vinil Team che precede in volata il francese Arnaud Demare (Groupama-Fdj) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). La maglia rosa rimane sulle spalle dell’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Da segnalare anche il primo ritiro della corsa, quello dello sloveno Jan Tratnik (Bahrain-Victorious). Lunedì è in programma il giorno di riposo prima dell’arrivo in Italia per la quarta frazione, da Avola al Rifugio Sapienza sull’Etna di 172 chilometri, fissata per martedì.

(ITALPRESS).