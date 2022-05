Rugby: il Giacobazzi sa vincere anche sul bagnato

Pubblicità





















Nemmeno la pioggia battente caduta su Collegarola ha fatto sbandare il Giacobazzi, che supera 42-21 il Cus Siena e inanella la quarta vittoria consecutiva in campionato. Partita spezzata in due dal maltempo e dalla grandine, che ha costretto l’arbitro ad interrompere la gara alla mezz’ora del primo tempo.

Fino a quel momento la partita è stata a senso unico, con un Giacobazzi in totale controllo e con il bonus già incassato. Già in partenza Modena ha fatto la voce grossa, con la terza linea a prendersi la scena: prima Flores, servito da un offload di Rossetto, poi Carta confezionano il doppio vantaggio, arrotondato dalla doppia trasformazione di Cuoghi. Un Modena divertente,ma un po’ troppo svagato in difesa concede la meta agli ospiti con Faleri, poi è il tallonatore Rizzi a trasformarsi in ala e volare in meta per il 17-7 parziale. A segnare il punto del bonus è il solito Cuoghi al minuto 25, poi un’altra sbavatura della difesa biancoverdeblù concretizzata dal centro senese Tommaso Bartolomucci frutta la seconda meta di giornata agli ospiti.

Intorno alla mezzora il pit stop imposto dall’arbitro Bruno per la grandine e i forti rovesci su Collegarola. Alla ripresa, dopo circa 10 minuti, la gara sembra anestetizzata, con una sola grande occasione non sfruttata da Modena al termine della prima frazione.

Il campo pesante non cambia i piani del Giacobazzi, che rimane fedele al proprio modo di giocare, cercando di muovere l’ovale nonostante le oggettive difficoltà dovute al contesto. Una scelta che all’inizio non paga e Siena torna prepotentemente in partita con la meta realizzata e trasformata dall’apertura Filippo Bartolomucci. Fiutato il pericolo, Modena non concede più nulla e inizia a stazionare stabilmente nella metà campo ospite. Con le quattro mete già raggiunte, l’obiettivo è mettere in ghiaccio la vittoria. A risolvere la questione ci pensa Cuoghi, che con due piazzati riporta i suoi sopra break e indirizza definitivamente la gara. Nel finale coach Rovina fa esordire Samuele Bellei, Jeffrey Effah e Carlo Mazzi, e le mete di Orlandi e Petti completano la festa, rendendo ancora più rotondo il punteggio finale.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Cus Siena 42-21

Marcature: 2’ meta Flores tr Cuoghi, 13’ meta Carta tr Cuoghi, 17’ meta Faleri tr Bartolomucci F., 21’ meta Rizzi, 25’ meta Cuoghi, 27’ meta Bartolomucci T. tr Bartolomucci F.; 49’ meta Bartolomucci F. tr Bartolomucci F., 61’ cp Cuoghi, 68’ cp Cuoghi, 77’ meta Orlandi, 80’ meta Petti tr Cuoghi.

Giacobazzi Modena: Cuoghi; Petti, Assandri, Orlandi, Rossetto (77’ Lloyd); Michelini (77’ Mazzi), Esposito (46’ Guidetti, 70’ sost. temp. Rodriguez ); Flores, Covi, Carta; Cojocari (59’ Venturelli L.), Bellei M. (77’ Bellei S.); Ori (77’ Effah), Rizzi, Morelli. All. Rovina.

Cus Siena: Gembal; Finnigan-Kilby, Bartalini, Bartolomucci T., Belardi, Bartolomucci F.; Trefoloni, Baruffaldi; Amarabon, Faleri, Carmignani, Pacenti, Tanzini, Pezzuoli. A disposizione: Comandi, Ancilli, Chicco, Fusi, Romei, Mussato, Busetto. All. Romei.

Arbitro: Lorenzo Bruno (Udine).

Note: Ammoniti: 63’ Ori (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 24-14. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Cus Siena 0.

Serie B (girone 2), risultati 19° turno: Florentia-Rugby Parma 5-21 (0-4), Rugby Roma-Highlanders Formigine 20-0 (5-0), Giacobazzi Modena-Cus Siena 42-21 (5-0), Imola-Jesi 31-22 (5-0). Riposano: Livorno, Lions Amaranto.

Classifica: Rugby Parma 65, Livorno 57, Florentia 55, Rugby Roma 52, Giacobazzi Modena 42, Lions Amaranto 40, Cus Siena 30, Highlanders Formigine 14, Jesi 8, Imola 4.

Prossima giornata, 20° turno (1/5/2022): Florentia-Lions Amaranto, Giacobazzi Modena-Rugby Parma, Highlanders Formigine-Imola, Livorno-Cus Siena. Riposano: Jesi, Rugby Roma.