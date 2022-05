Domani al Parco Tegge assemblea pubblica sui lavori eseguiti e in previsione a Felina

Pubblicità





















Domani sera, martedì 10 maggio, alle ore 20.30 è in programma un’assemblea pubblica organizzata a Felina, al Parco Tegge, organizzata dall’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti. “Felina oggi e domani” è il titolo dell’incontro, nell’ambito del quale gli amministratori castelnovesi illustreranno lo sviluppo della frazione nei prossimi anni.

Spiega il Sindaco, Enrico Bini: “Abbiamo voluto incontrare la comunità di Felina perché abbiamo azioni e progetti importanti che ormai sono in dirittura d’arrivo, e quindi vogliamo confrontarci su come sta cambiando e cambierà la fruizione urbanistica del paese. Invito i residenti a partecipare perché per noi è importante il loro contributo: alcuni di questi progetti sono stati peraltro costruiti sulla base di processi partecipativi sull’urbanistica ai quali hanno preso parte diversi cittadini”.

Sono infatti numerosi i cantieri che apriranno nei prossimi mesi, che saranno illustrati nell’ambito della serata, come ad esempio l’intervento sull’ex cinema Ariston, un progetto di sviluppo sull’ex Vivaio di via Fornacione, la riqualificazione della struttura “Cà Martino” per edilizia residenziale pubblica e come sede del CTO Labor, progetti di riqualificazione e adeguamento sismico del polo scolastico e della palestra di via Fontanesi. Sarà anche l’occasione di illustrare alcuni importanti interventi portati a termine negli ultimi mesi, quali la riqualificazione di marciapiedi nel centro del paese e del Parco pubblico sempre in via Fontanesi.