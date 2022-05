La Guardia di Finanza sequestra nel modenese un chilo di eroina purissima

Pubblicità





















I militari della Compagnia di Sassuolo, nell’ambito del servizio di pubblica utilità “117”, assieme all’unità cinofila del Gruppo di Modena, hanno tratto in arresto un cittadino di origini albanesi che trasportava nella sua autovettura oltre un chilo di eroina purissima.

I finanzieri durante l’ordinario servizio di controllo del territorio orientato al contrasto dei traffici illeciti, hanno notato, mentre percorrevano una strada all’altezza di Castelfranco Emilia, una vettura di colore scuro che viaggiava con andatura sostenuta le viabili cittadine. Hanno proceduto pertanto al fermo del veicolo, notando da subito l’atteggiamento sospetto del conducente che dava segnali di evidente nervosismo.

Il cane antidroga Helliot ha segnalato senza esitazioni l’autovettura, percependo l’odore di possibile sostanza stupefacente. Dunque i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’autovettura, rinvenendo, in un doppio fondo ricavato nel cambio, due panetti per un totale di oltre un chilo di quella che è risultata essere dal test speditivo eroina purissima. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, insieme a 1.900 Euro in contanti trovati nella disponibilità del cittadino ed all’autovettura utilizzata per il trasporto della droga.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.