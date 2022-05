San Felice sul Panaro: si presenta ai cittadini il progetto di Casa della comunità

Pubblicità





















Il progetto della Casa della comunità (chiamata in precedenza Casa della salute) sarà presentato ai cittadini giovedì 12 maggio a San Felice sul Panaro, presso il Pala Round di via Bassoli alle 20,45. All’iniziativa prenderanno parte: Silvana Borsari, direttore sanitario Ausl di Modena, Angelo Vezzosi, direttore del Distretto sanitario di Mirandola, Mary Guerzoni, coordinatrice Case comunità del Distretto di Mirandola e rappresentanti dell’Amministrazione comunale di San Felice. Organizzano Ausl di Modena, Comune di San Felice, Pro Loco di San Felice con il patrocinio della Provincia di Modena. I cittadini sono invitati a partecipare. Saranno rispettate le norme anticovid.

La casa della comunità sorgerà nell’area edificabile, dal 2009 destinata ad area di completamento anche per ospitare strutture sanitarie, tra via Ascari e via Giro Frati, trasferita dal Comune all’Ausl. L’edificio sarà realizzato dall’Azienda sanitaria con i fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di una moderna struttura con tutti gli standard richiesti e in grado di soddisfare appieno le esigenze della comunità sanfeliciana e non solo, ospitando in un unico edificio di circa 1.500 mq (compresivi di locali tecnici e spogliatoi) e servito da parcheggi di pertinenza, tutti i servizi sanitari che necessitano al territorio: ambulatori medici e infermieristici, spazi per visite specialistiche e per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie, centro prelievi, telemedicina e tante altre attività.