Tennis: il Club La Meridiana piazza quattro squadre tra le migliori otto regionali nelle rispettive categorie

Fine settimana particolarmente positivo per l’attività agonistica del Club La Meridiana di Casinalbo. Ben quattro squadre della società formiginese, Top Tennis School riconosciuta dalla FIT, sono infatti arrivate tra i primi otto a livello regionale grazie ai successi ottenuti tra sabato e domenica scorsi. Sono arrivati successi per gli Under 16 maschile (2-1 contro il Circolo Tennis Pavullo), Under 12 femminile (0-3 in casa dello Sporting Club Sassuolo), Under 12 maschile (3-0 al CUS Ferrara) e Under 10 misto (3-0 contro il Circolo Tennis Crevalcore).

Ottime anche le prestazioni che hanno regalato gli atleti che erano impegnati nelle gare in programma al Tennis Club Parma: vittoria per Carlotta Arginelli tra le Under 10, con tre ottimi secondi posti raccolti da Amelia Campadelli (sempre Under 10 femminile) e Gaia Arada (Under 12 femminile) e Lorenzo Neri (Under 12 maschile). Bravissimo anche Tommaso Capanni che con il terzo posto ai regionali Under 13 accede ai campionati italiani.

Questa settimana è invece in programma a Milano Marittima il Torneo ITF Senior Grado 700, il principale livello in Italia. Il Club La Meridiana sarà presente con due giocatori, entrambi teste di serie nelle rispettive competizioni: si tratta di Alessandro Arginelli tra gli Over 40, che è anche il responsabile tecnico della scuola tennis, e Franco Fumagalli tra gli Over 80, fresco medaglia di argento con la nazionale italiana ai mondiali di tennis della propria categoria che si sono disputati a Miami a fine aprile.