Terrorismo, Casellati “Senza verità non c’è spazio per giustizia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Senato, insieme alla Camera, in questa legislatura ha fatto la sua parte per il cammino di verità. La desecretazione e la pubblicazione degli atti delle Commissioni parlamentari che si sono occupate di stragi e terrorismo rappresentano un primo, significativo, passo verso la ricostruzione dei fatti e delle ragioni storiche”. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Alberti Casellati, intervenendo alle celebrazioni del “Giorno della memoria delle vittime e del terrorismo e delle stragi”, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

“L’auspicio è che questa scelta non rimanga isolata, ma possa creare un precedente importante – ha aggiunto -, perchè senza verità non c’è spazio per la giustizia. Senza verità non si può dare un volto credibile alla storia. Ma soprattutto senza verità non c’è memoria possibile. E solo la memoria, che è il legame con il passato vissuto nell’eterno presente, può consentirci di preservare la nostra identità”.

(ITALPRESS).