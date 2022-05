Torna la Fiera di Maggio a Felina

Pubblicità





















Torna ad animare il paese di Felina la tradizionale Fiera di Maggio, che viene riproposta dopo un periodo di sospensione a causa della pandemia. Ad organizzarla è la locale Proloco insieme al Comune di Castelnovo Monti, e in collaborazione con Felina ASD.

I primi eventi in vista della Fiera saranno sabato 14 maggio: alle ore 21 al Parco Tegge, una serata alla scoperta dei sapori del Monte Fosola, con degustazione a cura della Salumeria Zanelli e dell’Azienda Agricola Ca’ Barucca (Info e prenotazioni: 0522 814964 – 342 3945350). Sempre al Parco Tegge, dalle 21.30, serata danzante con l’orchestra Roberta Cappelletti.

Domenica 15 maggio sarà la giornata clou della Fiera: nelle strade e piazze di Felina, per tutto il giorno ci saranno il mercato ambulante e il mercato dei produttori della Comunità Slow Food dell’Appennino Reggiano. Sarà possibile trovare in vendita tanti prodotti gastronomici locali, e ci sarà inoltre il mercatino con opere dell’ingegno. Non mancherà il Luna Park. Durante la giornata sono previsti momenti di animazione con la Banda Musicale di Felina.