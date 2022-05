Scrambler Ducati presenta l’opera “Città del desiderio” di Michelangelo Barbieri

Pubblicità





















In occasione della 45esima edizione di Arte Fiera, prevista a Bologna dal 13 al 15 maggio 2022, Scrambler Ducati presenta al pubblico l’opera di Michelangelo Barbieri “Città del desiderio”, realizzata in esclusiva per lo Scrambler Ducati Food Factory di Bologna in collaborazione con Galleria Forni .

L’installazione realizzata dall’artista bolognese propone una rivisitazione suggestiva dell’inconfondibile Scrambler® Icon, coinvolgendo e incarnando gli ideali che da sempre caratterizzano sia la visione di Barbieri, sia la forte identità Scrambler®: emozioni energiche, gioia di vivere e libertà d’espressione.

In “Città del desiderio” l’esploso diventa installazione d’arte, ai confini tra percezione e immaginazione. L’esploso nel mondo dei motori identifica un’analisi dei pezzi che compongono l’insieme. Simbolicamente, il cuore e lo scheletro di una moto. Con l’intervento di Barbieri, organi e apparati vitali dello Scrambler® vengono espiantati e riordinati secondo un assetto preposto, ma generando nuovi equilibri, dando vita ad un nuovo organismo, composito. La moto, simbolo di libertà, di velocità, viene fermata, sezionata, osservata in ogni sua parte, sospesa nel silenzio.

Nuova luce viene sprigionata dai frammenti idealmente ricomposti e ricontestualizzati all’interno di una struttura leggera che ricorda l’ossatura di una casa e che Barbieri identifica come “Città”, leitmotiv che troviamo in ogni sua scultura. Una leggera architettura, che enfatizza la difesa di un luogo protetto, teatro di avvenimenti straordinari, dove l’ordine delle cose viene sovvertito per generare nuove esperienze, rappresentate sotto l’egida del gioco.

L’installazione si trova negli spazi dello Scrambler Ducati Food Factory di Bologna (via Stalingrado, 27/6) dal 12 al 30 maggio e rientra nel programma delle opere visitabili nell’ambito di ART CITY Bologna e Arte Fiera.

A partire dal 3 giugno fino al 10 luglio sarà esposta anche in un’area dedicata all’interno del Museo Ducati di Borgo Panigale.