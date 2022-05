Bmr Basket 2000, trasferta infrasettimanale ferrarese domani per continuare a sognare un posto in semifinale

Pubblicità





















La Bmr Basket 2000 viaggia alla volta di Vigarano Mainarda, dove alle 20,30 affronta il Ferrara Basket 2018 in gara 2 dei quarti di finale del campionato di C Gold. La sconfitta interna di domenica scorsa, arrivata col punteggio di 70-56, mette i bianco-rosso-blu di fronte ad un bivio importante: se saranno in grado di espugnare il parquet avversario, riporteranno la serie al PalaRegnani per la “bella”, viceversa vedranno chiusa la loro stagione.

Per ritrovare il sorriso servirà una prova di grande sostanza in entrambe le metà campo: in quella offensiva occorrono percentuali migliorative rispetto a quello del primo match per provare a “bucare” una zona che a Scandiano è riuscita ad imbrigliare la Bmr; in difesa, invece, un occhio di riguardo per capitan Agusto e per Cortesi, due che al pari di Seravalli di gare del genere ne han già giocate parecchie.

Dirigono l’incontro Colinucci di Forlì e Gusmeroli di Bologna, Ferrara è avanti 2-1 nei precedenti stagionali, avendo vinto all’esordio in regular season sullo stesso parquet della contesa odierna, per poi subire la rivincita della Bmr al ritorno.