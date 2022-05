Lavori di manutenzione sulla rete idrica a Poviglio

Pubblicità





















Nella giornata di giovedì 12 maggio, dalle 08.00 alle 18.00, per consentire l’esecuzione di lavori di rinnovamento alla dorsale idrica su via Fermi in comune di Campegine e via Zappellazzo in comune di Gattatico, si potranno verificare cali di pressione e brevi interruzioni nell’erogazione del servizio idrico nel centro abitato di Poviglio.

Gli impianti dovranno comunque essere considerati sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.