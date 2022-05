“Leggiamoci: libri, vita e storie”, sabato 14 maggio con Vanni Santoni

Pubblicità





















Si svolgerà sabato prossimo, 14 maggio a partire dalle ore 17 presso la Biblioteca Cionini di via Rocca, il nuovo appuntamento con la rassegna “Leggiamoci: libri, vita e storie”, con Vanni Santoni che presenterà il suo ultimo romanzo “La verità su tutto” (Mondadori, 2022).

Vanni Santoni (1978) ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi Gli interessi in comune (Feltrinelli, 2008; Laterza, 2019), Se fossi fuoco, arderei Firenze (Laterza, 2011), Muro di casse (Laterza, 2015), La stanza profonda (Laterza, 2017, candidato al Premio Strega) e il saggio La scrittura non si insegna (minimum fax, 2020). Per Mondadori è autore del ciclo di Terra ignota (2013-2017) e dei Fratelli Michelangelo (2019). Scrive sul “Corriere della Sera”.

La protagonista de “La verità su tutto” è Cleo, una giovane donna come tante, con una vita ordinaria e appagante, che per una serie di casi straordinari finisce a riflettere sul male che ha fatto in passato e cerca di porvi rimedio. Questo sarà il punto per lei di svolta: avvicinandosi al misticismo, finirà per esplorare le comunità più diverse che oggi praticano la ricerca spirituale, alcune bizzarre, altre discutibili. Il cerchio si chiude quando Cleo, al culmine del suo percorso, fonderà a sua volta una comunità spirituale e visionaria, destinata a diventare sempre più grande e potente e ad assumere contorni simili a quelli di una setta. Il confine tra verità e inganno diventerà così sempre più sfumato e sembrerà impossibile individuare la verità su tutto.

Gli incontri della rassegna si svolgeranno al secondo piano della Biblioteca “N. Cionini”.

Appuntamento sabato 14 maggio a partire dalle ore 17 in Biblioteca Cionini, accesso gratuito, prenotazione fortemente consigliata, via email o telefono: 0536/880813, biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

Simone Ghiaroni dialoga con l’autore.