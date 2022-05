Nel weekend del 13 maggio riparte a Modena “Tavolini sotto le stelle”

Pubblicità





















Nel prossimo fine settimana, non solo riappariranno i tavolini ad arredare le strade del centro storico, ma sabato 14 maggio si “tirerà tardi” fino alle 2 per le vie del centro storico, con tutti i musei aperti e animati da esibizioni di danza e la possibilità di attardarsi nei dehors dei locali in compagnia.

Nel weekend dal 13 al 15 maggio, infatti, torna per il terzo anno “Tavolini sotto le stelle”, l’iniziativa che, dalle 19 alle 23, consente ai pubblici esercizi di estendere le aree arredate con tavoli e sedute mobili oltre lo spazio dei normali dehors, grazie a limitazioni del traffico veicolare che, comunque, terranno conto anche delle esigenze dei residenti. E, in particolare, nella serata di sabato 14 maggio, in corrispondenza con la Notte europea dei musei, “Tavolini sotto le stelle” si protrarrà fino alle 2 per la prima delle tre “Notti di luna” previste dall’Amministrazione comunale. Tutte le attività del centro storico dotate di dehors (anche quelle non strettamente interessate dall’iniziativa dei fine settimana), per l’occasione potranno rimanere aperte e offrire i propri servizi oltre il solito orario.

Nato nel 2020, in piena emergenza sanitaria, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di ampliamento dei pubblici esercizi e di permettere ai modenesi di godersi le notti d’estate senza una “movida sregolata”, visto il gradimento raccolto, anche quest’anno il format “Tavolini sotto le stelle” viene confermato dall’assessorato alle Politiche economiche e al Turismo e promozione della città e arricchito con tre “Notti di luna”, per favorire una piena riapertura e fruizione del centro cittadino dopo le chiusure e le riduzioni degli ultimi due anni.

Nelle serate di venerdì, sabato e domenica saranno estese le aree all’aperto dei pubblici esercizi nelle vie Gallucci, Castel Maraldo, Albinelli, Ruggera, Badia, in un tratto di via San Giacomo, in largo Sant’Eufemia e in via Sant’Eufemia tra via Carteria e largo Sant’Eufemia, in Calle di Luca e in piazzale Torti. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, nelle strade interessate sarà limitato il transito con deviazioni per il traffico veicolare, ma sarà comunque lasciato libero un corridoio di sicurezza di 3,50 metri per i mezzi di soccorso.

Gli altri due appuntamenti con le “Notti di luna” saranno sabato 28 maggio, in occasione del Motor Valley Fest che porta in città iniziative e appuntamenti dedicati all’automotive e alla mobilità sostenibile, oltre all’esposizione in centro storico di automobili da sogno, e sabato 18 giugno, con la Festa europea della musica che segna tradizionalmente l’avvio della stagione estiva e per la quale il Centro Musica del Comune sta programmando eventi e concerti che si svolgeranno in diversi cortili e chiostri del centro storico.

LA VIABILITÀ NELLE SERATE

Nelle sere di venerdì 13 e domenica 15 maggio, dalle 19 alle 23, e di sabato 14 maggio dalle 19 alle 2, “Tavolini sotto le stelle”, insieme a “Notti di luna”, invade le vie Gallucci, Castel Maraldo, Albinelli, Ruggera, Badia, in un tratto di via San Giacomo, in largo Sant’Eufemia e in via Sant’Eufemia tra via Carteria e largo Sant’Eufemia, in Calle di Luca e in piazzale Torti.

Durante l’iniziativa è sospesa la circolazione stradale in piazzale Torti da via Selmi al civico 19 di via Balugola escluso; in via Albinelli da via dei Servi a piazza XX Settembre esclusa; in via Gallucci, da Corso Canalgrande a Corso Adriano escluso; in Calle di Luca da largo S.Francesco escluso a fine strada; in via Castel Maraldo dal civico 21 al civico 30 di Cardinal Morone; in via Ruggera da via Stella a via Carteria; in via San Giacomo da via Stella a corso Canalchiaro; in via Sant’Eufemia da via Carteria a largo Sant’Eufemia e in via Badia.

Nei tratti interessati viene comunque lasciato libero un corridoio di sicurezza di 3,50 metri per i mezzi di soccorso e garantita la percorribilità delle intersezioni Selmi/Foschieri, Calle di Luca/largo S.Francesco, Balugola/Grassetti. Durante “Tavolini sotto le stelle”, nelle aree interessate viene previsto anche il divieto di sosta su ambo i lati dalle 18 e viene modificata temporaneamente la viabilità, necessaria in particolare a consentire gli accessi ai residenti.

Ecco le modifiche alla viabilità previste. Per piazzale Torti, Canalchiaro/Balugola a doppio senso di marcia per i residenti e diretti ai carrai con favore di precedenza a chi proviene da piazzale Torti con direzione Canalchiaro; Selmi/Torti provenendo da via dei Servi obbligo svolta a sinistra; Selmi/Grasolfi obbligo svolta a destra su via Grasolfi. Per via Castel Maraldo divieto di accesso eccetto residenti e diretti ai passi carrai; Castel Maraldo a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da largo Pomposa direzione Emilia Centro; Cardinal Morone diventa a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da piazzale Pomposa verso Emilia Centro. Per via Gallucci, via Mascherella/Rua Pioppa direzione via Emilia Centro a doppio senso di circolazione per residenti e diretti ai carrai con precedenza a chi proviene da via Gallucci verso via Mascherella; Rua Pioppa/Vicolo del Cane a doppio senso di circolazione con precedenza a chi proviene da via Gallucci verso Emilia Centro; Vicolo del Cane direzione via Masone a doppio senso di circolazione per residenti di via Masone con precedenza a chi proviene da via Masone. Anche in via Bertolda, infine, sarà vietata la sosta su entrambi i lati e la circolazione sarà a doppio senso con diritto di precedenza a chi proviene dal lato di via Stella verso corso Canalchiaro.