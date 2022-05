Basket: l’Emil Gas ospita domani San Lazzaro per ritrovare la vittoria

Pubblicità





















Dopo 3 settimane e altrettante sconfitte, l’Emil Gas domani – sabato 14 – ritrova il parquet del PalaRegnani per la sfida delle 18 con i bolognesi del Basket Save My Life San Lazzaro, bisognosi di punti in chiave salvezza. La squadra di coach Spaggiari, invece, è ancora al comando del girone e, sebbene debba fare i conti con qualche assenza, vuole ritrovare il sorriso: centrare i 2 punti nel match odierno, infatti, permetterebbero di affrontare al meglio il finale di stagione, provando a centrare un platonico primo posto nella Poule Playout. La sfida d’andata vide una larga vittoria scandianese per 86-53, con 16 punti di Levinskis e ben 4 atleti in doppia cifra.