Lavori all’ufficio postale di Castelfranco Emilia

Poste Italiane comunica che, da lunedì 16 maggio fino a sabato 28 maggio, l’ufficio postale di via Circondaria Nord 77, a Castelfranco Emilia resterà chiuso per lavori infrastrutturali.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso le sedi di Piumazzo (via XXV aprile 10/A) e di Gaggio di Piano (via Chiesa 113), dove per l’occasione sono stati potenziati gli orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.45.

Si potrà inoltre fare riferimento anche all’ufficio di san Cesario sul Pinaro, sito in via Matteotti 8/12, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35 e dotato di ATM h 24.

L’ufficio postale di via Circondaria Nord 77, riaprirà lunedì 30 maggio con i consueti orari salvo diverse comunicazioni.