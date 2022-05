“Magnitudo Emilia”, giovedì 19 maggio al teatro Astoria

Pubblicità





















A dieci anni dal terremoto che sconvolse l’Emilia, giovedì 19 maggio, alle 21, al teatro Astoria di Fiorano Modenese, le parole del libro ‘Magnitudo Emilia’ riprendono corpo e anima.

Il libro, scritto dalla fotoreporter Annalisa Vandelli con foto di Luigi Ottani, all’indomani della prima scossa, diventa uno spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia de “Le Scompaginate”. E’ dedicato all’Italia bella, che vista in azione nei giorni dell’emergenza e anche dopo, ai volontari che da ogni dove sono accorsi con gratuità e impegno, a chi non può e non vuole dimenticare ciò che è successo e ancora lotta per ciò che sarà.

Dall’esperienza di un laboratorio, tenuto dalla regista Lucia Pantano, nasce lo spettacolo di Annalisa Vandelli, frammenti di testo per fare memoria, per rendere omaggio, per riflettere insieme sull’esperienza del terremoto in un modo diverso.

Lo spettacolo sarà arricchito dalla danza aerea di Lidia Geti. Sul palco: Patrizia Asti, Cristina Bellini, Barbara Guarnerio, Emilia Monti, Lucia Pantano, Raffaella Pettenati, Luisa Savigni, Mimma Savigni, Antonella Vivi.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.