Papa Francesco “Nuovi santi ispirino soluzioni di pace”

ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco ha pronunciato la formula di canonizzazione dei dieci nuovi santi questa mattina, davanti a migliaia di fedeli presenti in Piazza San Pietro. I nuovi canonizzati sono sei uomini e quattro donne, quindi cinque italiani, tre francesi, un indiano e un olandese: “Santi i Beati Titus Brandsma, Lazzaro detto Davahasayam, Cesar de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Marie Rivier, Maria Francesco di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale e Maria Domenica Mantovani”, l’annuncio del pontefice seguito da un grande applauso. Alla cerimonia c’era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mentre tristemente nel mondo crescono le distanze, aumentano le tensioni e le guerre, i nuovi santi ispirino soluzioni di dialogo nel cuore e nella mente di coloro che ricoprono incarichi di responsabilità e sono chiamati a essere protagonisti di pace e non di guerra” ha detto il Santo Padre alla recita del Regina Caeli, dopo la messa in Piazza San Pietro.

