Sella di Monte Acuto: soccorso escursionista colto dal malore. Recuperato il resto della comitiva

Nel tardo pomeriggio di sabato 14 maggio il Soccorso Alpino reggiano è intervenuto, insieme ai Vigili del Fuoco, sulle pendici del Monte Acuto, in aiuto di una comitiva bolognese di dodici persone, tra cui alcuni escursionisti non vedenti, in difficoltà dopo che un membro del gruppo ha accusato un malore in prossimità della Sella.

L’uomo, un ottantaduenne, è stato recuperato dall’elicottero Drago 147 dei vigili del fuoco e condotto all’ospedale di Castelnovo Monti mentre il resto del gruppo, che aveva difficoltà a scendere verso valle in autonomia, è stato raggiunto dai soccorritori ed accompagnato via terra fino al Passo del Lagastrello in sicurezza. L’intervento, iniziano intorno alle 18:30, si è concluso dopo le 23.