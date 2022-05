Simulò acquisto online alleggerendo il conto della venditrice: 67enne arrestato a Reggio Emilia

Pubblicità





















Ha risposto ad un annuncio pubblicato sul sito online, mostrandosi interessato all’acquisto di un divano letto posto in vendita a 850 euro. Dopo aver contrattato l’acquisto pattuito in 750 euro, grazie allo sconto di 100 euro che aveva ottenuto si è detto disponibile ad effettuare immediatamente il pagamento con la modalità della ricarica del conto attraverso l’utilizzo della postazione ATM.

In contatto telefonico con il truffatore la vittima, una 40enne milanese, ha effettuato l’operazione vedendosi addebitare 400 euro che avevano per contro ricaricato la carta prepagata del falso acquirenti. Per questi fatti, risalenti al novembre del 2018, le indagini hanno portato a identificare l’autore della truffa in un 67enne abitate a Reggio Emilia. Quindi l’iter processuale con il 67enne riconosciuto colpevole dal Tribunale di Lodi e condannato alla pena di 10 mesi di reclusione oltre al pagamento della pena pecuniaria di 250 euro di multa. La condanna, divenuta esecutiva, ha visto l’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi emettere il provvedimento di esecuzione per la carcerazione del 67enne, che è stato trasmesso per l’esecuzione ai carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale nel cui territorio l’uomo risiede. Ricevuto il provvedimento, nella tarda mattinata di ieri i carabinieri reggiani vi hanno dato esecuzione rintracciando presso la sua abitazione il 67enne che, dopo la notifica del provvedimento veniva condotto negli uffici di Corso Cairoli e quindi ristretto presso il carcere di Reggio Emilia per l’espiazione della pena.