Bologna: la Polizia di Stato in piazza in occasione della raccolta fondi a favore dei piccoli pazienti oncologici

Bologna: la Polizia di Stato in piazza in occasione della raccolta fondi...

Pubblicità





















Domenica 15 maggio 2022 si è svolta in Piazza Maggiore un’iniziativa promossa dall’AGEOP alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti della Polizia di Stato per la raccolta fondi per piccoli pazienti oncologici.

Il VII Reparto Mobile già da diversi anni collabora con l’associazione attraverso iniziative benefiche e di vicinanza sia morale che sostanziale e anche quest’anno ha attivamente animato la giornata rivolgendosi ai giovani visitatori ed illustrando loro compiti istituzionali e mezzi in dotazione.

Grande interesse hanno inoltre suscitato le dimostrazioni operative delle unità cinofile della Questura: il pastore tedesco Barack e il labrador Spock hanno attirato l’attenzione dei più piccolini.

La giornata, dedicata alla Lotta al Cancro infantile ha costituito un momento in cui la Polizia di Stato ha espresso la propria vicinanza alla gente, mostrando una naturale propensione alla prossimità. La presenza del personale in divisa ha peraltro riscosso un notevole successo tra la folla, ed in particolare tra i bambini che, a bordo degli autoveicoli di servizio, con grande entusiasmo, si sono sentiti “Poliziotti per un giorno”.