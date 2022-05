Servizio congiunto di Polizia di Stato e Polizia Locale presso una cava dismessa a Sassuolo: denunciati 4 stranieri

Pubblicità





















Ieri mattina, personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo, unitamente alla Polizia Locale con una unità cinofila antidroga al seguito, ha effettuato un servizio di controllo del territorio presso la dismessa cava di ghiaia di via Muraglie. L’area è stata anche oggetto di diverse segnalazioni relative alla presenza di persone che vi dimorano abusivamente.

Nel corso del controllo, sono stati rintracciati al secondo piano dello stabile quattro cittadini stranieri, privi di documenti ed irregolari sul TN. I quattro uomini sono stati pertanto denunciati in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri. La loro posizione di soggiorno è stata sottoposto al vaglio dell’Ufficio Immigrazione ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale. Per loro è scattata anche la denuncia per il reato di invasione di terreni o edifici.

Con l’ausilio dell’unità cinofila sono state rinvenute alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina nella loro disponibilità, motivo per il quale sono stati anche segnalati alla locale Prefettura quali assuntori.