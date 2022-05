Stuffione: tre feriti in un incidente stradale in via Muzza

Pubblicità





















Questa sera poco prima delle 20 in località Stuffione di Ravarino tre auto si sono scontrate su via Muzza in prossimità dell’incrocio con via Giliberti. Tre i feriti, per uno di questi si è reso necessario l’intervento l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 con elicottero anche la Polizia di Stato e i Carabinieri