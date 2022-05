Giovedì 26 maggio si riunisce a Formigine il Consiglio comunale

Pubblicità





















Si riunirà domani, giovedì 26 maggio alle 20.30 presso le sale del Castello il Consiglio comunale di Formigine per la quinta seduta dell’anno. I lavori si apriranno con quattro interrogazioni e interpellanze proposte dai gruppi su telecamere, pagamenti digitali, Villa Gandini e acetaia comunale.

A seguire l’aula sarà chiamata a votare alcune delibere, a partire dalla modifica del regolamento del consiglio stesso per poi passare agli atti finanziari legati alla TARI, ad una variazione di bilancio, e infine alla convenzione con la Provincia di Modena per la gestione di contenzioso tributario e consulenza fiscale. Nell’ultima parte della seduta verranno illustrate e votate quattro mozioni proposte dai gruppi, in tema di lingua dei segni, navigabilità fluviale, intitolazioni di spazi pubblici e videoconferenze in consiglio. Come sempre, i lavori saranno trasmessi in diretta grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.