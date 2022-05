Influencer di “Lost in Modena” per promuovere il territorio

Pubblicità





















Perdersi nelle strade di Modena e del suo territorio, scoprendo angoli nascosti e percorsi nuovi, e condividendo foto e video dei luoghi visitati con la propria community di riferimento. È questo il cuore di “Lost in Modena”, la nuova campagna di promozione turistica del territorio modenese che vedrà cinque diversi influencer percorrere il modenese per scoprirne tesori e meraviglie a partire dal fine settimana di sabato 28 e domenica 29 maggio.

La campagna “Lost in Modena”, che si inserisce nell’ampio progetto di promozione turistica della città avviato subito dopo la pandemia, è promossa dal Comune di Modena, assessorato alla Promozione turistica, in collaborazione con Modenatur e con il sostegno di Fondazione di Modena, ed è ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions.

Dal prossimo fine settimana e fino a metà luglio, cinque influencer di rilievo nazionale arriveranno in città, in cinque diversi fine settimana, per un tour “a sorpresa”: a ciascuno sarà consegnata una box con otto oggetti che saranno gli indizi sui vari topic della destinazione turistica (Food, Arte&Cultura, Natura e Motor Valley) che aiuteranno a scoprire l’itinerario da percorrere. Nel loro percorso di scoperta della città, i viaggiatori potranno chiedere un aiuto per interpretare gli indizi sia ai modenesi che incontreranno sia alla loro community online; in questo modo, ognuno verrà portato a esplorare Modena e il territorio circostante e realizzerà un racconto autentico del territorio, in grado di coinvolgere il pubblico e di incentivarlo a scoprire la destinazione. Alla fine del weekend, il percorso dell’influencer, compresi gli eventuali “errori”, e quindi luoghi e mete scoperti per caso, diventerà un itinerario turistico a disposizione di tutti sul portale visitmodena.it.

Gli influencer coinvolti nella campagna saranno: Farid Shirvani (@faridshirvanireal), bolognese, già partecipante di “Riccanza”, programma di culto di Mtv, è un grande appassionato di viaggi e si lancia in mille avventure zaino in spalla; Gordon (@yuristerrore), youtuber e speaker radiofonico, ha conquistato il web con la sua pungente ironia; Sara e Lorenzo, ovvero The Travelization (@thetravelization), coppia di travel blogger, che raccontano i loro viaggi senza filtri, con genuinità e trasparenza; Tracy Eboigbodin (@tracy_masterchef11), nota al pubblico come vincitrice di MasterChef Italia 11, ma anche appassionata di viaggi e creator digitale; Federica Piersimoni (@federchicca), giornalista e blogger, ama muoversi in bici ed è la “pioniera italiana dei blog di viaggio” secondo Lonely Planet.

Ciascuno di loro pubblicherà in tempo reale post, foto, video, stories e reels del proprio fine settimana modenese e, grazie ad una mirata strategia di hashtag e al supporto delle pagine social dei siti turistici visitati, i loro follower e tutti gli utenti social potranno seguirne le vicende.

Gli influencer, in qualità di testimonial, sono stati selezionati in modo da proporre a diversi pubblici di riferimento la destinazione turistica e il brand “Modena” attraverso una narrazione originale e nuove esperienze turistiche personalizzate che possa raggiungere anche un target nuovo e più giovane rispetto alle iniziative già in corso. Le diverse storie parleranno a platee diverse: famiglie, coppie, single, appassionati di food, motori, ma anche di cultura, musica e attività outdoor.

Il nuovo progetto “Lost in Modena” si inserisce nell’attività a sostegno della ripartenza del turismo iniziata lo scorso anno con la pianificazione di azioni coordinate di promozione e campagne di marketing digitale che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni. I progetti sono stati rivolti a mercati di breve e medio raggio con diversi target di riferimento. L’obiettivo, ricordato nelle scorse settimane anche dall’assessora al Turismo e alla promozione della città Ludovica Carla Ferrari, è quello di potenziare la visibilità e l’identità turistica del territorio, in sinergia con le offerte già in essere come, per esempio, “Welcome to Modena”, la proposta che incentiva i pernottamenti di almeno due notti a Modena e provincia, e le “Esperienze” per vivere il territorio offerte dal portale www.visitmodena.it.